Estas son las nuevas zapatillas de PlayStation de las que no se para de hablar en redes sociales

Los videojuegos han dejado de ser un nicho o hobbie para los más pequeños para pasar a convertirse en un producto muy importante en el día a día de las personas, independientemente de la edad. Medios como la literatura o el cine se han hecho eco de esta más que notoria popularidad que no hace más que ir en aumento año tras año, no siendo difícil encontrar libros basados en videojuegos y cada vez más adaptaciones a la gran pantalla de nuestros personajes favoritos. El éxito de la industria del videojuego es tal que también ha alcanzado de lleno a la moda.

No es difícil encontrar algunas de las cadenas de ropa más famosas del mundo apostando por marcas como Xbox o Nintendo, también Sony por supuesto. Este ha sido el caso más reciente de la conocida marca Zara, quien con su último producto centrado en PlayStation ha dividido por completo a la comunidad a través de redes sociales. ¿El motivo? El aspecto de las zapatillas basadas en la icónica PSX.

Con motivo del 20 Aniversario de PlayStation, Zara ha querido conmemorar a una de las consolas más exitosas del mundo con unas zapatillas que serán odiadas por muchos, pero también amadas por otros. De tipo snockers, es decir en formato calcetín y con un precio de 32,95 euros, las zapatillas conservan el icónico gris propio de la carcasa de la consola, además de los símbolos y una cámara de aire en color verde.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos de ellos enfocados en el aspecto de la zapatilla y su diseño, así como la cámara de aire en tono verde, la cual no ha sido del agrado de la mayoría de fans. 2020 es un año muy importante para Sony, no sólo por el cumpleaños de PSX. PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina y desde la compañía japonesa ya tienen todo preparado para convencer a los futuros compradores con un nuevo evento del que se esperan muchas sorpresas y quién sabe si precio y fecha de lanzamiento.