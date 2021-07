Estos son los peores Pokémon de la historia (no ganarías ni un combate con ellos)

Cuando iniciamos nuestra aventura pokémon en cualquiera de los juegos de la franquicia, uno de los principales anhelos de los jugadores es conseguir el equipo de criaturas más poderoso posible. En nuestro camino, nos encontraremos con Pokémon muy fuertes, otros del montón...y algunos que prácticamente no sirven para nada. En este artículo, te mostramos los peores pokémon de toda la saga para que los evites.

Magikarp

Es el pokémon inútil por excelencia, un pescado rojo que no puede más que moverse en espasmos en cualquier superficie. Su ataque "Salpicadura" es tan conocido cono inútil, ya que no hace ningún daño, aunque con un poco de suerte podrás enseñarle algún ataque que pueda sacar partido a sus endebles estadísticas. ¿Existe algún motivo por el qué deberíamos soportar tener a este estúpido pez en nuestro equipo? Porque con un poco de paciencia, subiendo los niveles necesarios, Magikarp acaba convirtiéndose en un poderoso dragón acuático, Gyarados. Ese pokémon sí que merece la pena.

Metapod

Otro ejemplo de pokémon inservible. Metapod es la evolución de Caterpie, y si éste es un gusano cabezón, Metapod es un capullo, una crisálida a través de la cual el pokémon alcanza su última evolución. El único movimiento que puede realizar, a no ser que el enseñemos de cierta forma Placaje, es Fortaleza, que aumenta su defensa. Por lo tanto, ver un combate entre dos Metapod es lo más aburrido que podemos presenciar en el mundo de 'Pokémon'. Con paciencia lo podemos llegar a evolucionarlo a Butterfree, un pokémon mariposa con habilidad para los venenos pero poco poder en realidad.

Jynx

Este pokémon no sólo no es demasiado interesante para la batalla, sino que además es uno de los más feos que se han creado jamás. Este pokémon de primera generación ha pasado a la historia por tener el diseño más extraño que se ha visto jamás, con un aspecto humano de mujer exuberante, pon pelo rubio y curvas muy marcadas. Según su descripción, su contoneo provoca que todo el que la mira no pueda evitar el deseo de bailar. En los juegos, difícilmente podremos sacar partido de esta criatura a no ser que consigamos una combinación de movimientos muy compleja.

Unknown

A este pokémon le quisieron dar mucha importancia en la segunda generación, especialmente por culpa de la trama oculta en la película y la serie de televisión y por el misterioso aspecto que tenía. Y es que los Unknown se encuentran en una cueva secreta, y cada uno de ellos tiene forma de diferentes símbolos, aunque en realidad todos son iguales. Coleccionarlos puede tener su gracia, pero utilizarlos en combate es un completo error. No solo cuentan con unas características realmente bajas, sino que sus movimientos son muy limitados y no suponen una amenaza casi para ninguna criatura.

Kakuna

Otro Metapod a la vista. En el caso de Kakuna, se trata de la evolución de Weedle, otro gusano que pasa a ser crisálida. Kakuna hace exactamente los mismos movimientos que Metapod, y es igualmente poco válido para el combate. Tendremos que hacer un gran esfuerzo para hacerlo evolucionar. Al igual que Metapod, la crisálida puede evolucionar en un pokémon mejor, y en este caso es la avispa Beedrill. Pero que sea mejor no quiere decir que sea un buen pokémon, y en este caso tampoco nos servirá demasiado en combate.

Caterpie

Caterpie | pokémon company

Al igual que Metapod, Caterpie es uno de los Pokémon más recordados de la Primera Generación, pero también uno de los más inútiles en combate. Si bien es cierto que a partir de su segunda evolución pueden resultar más o menos de valor para el inicio del juego, en su fase estándar son decepcionantes. ¿Hay algún punto en el que puedan destacar? Lo cierto es que es complicado seleccionar un único dato relevante, ni tan siquiera en los PS o la Velocidad. Eso sí, nadie va a negar que Caterpie es uno de los Pokémon más adorables de la primera hornada de criaturas.

¿Has tenido a alguno de estos pokémon en tu equipo en la saga 'Pokémon'?