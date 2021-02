Fall Guys confirma su inesperada colaboración con Cuphead en forma de skins

A lo largo de las últimas semanas, Fall Guys no ha dejado de entregarnos las mejores noticias posibles. Después de un tira y afloja tomando la decisión de si salir en otras plataformas o no, mencionando que todo había sido un error, finalmente la compañía no solo confirmaba su llegada a Nintendo Switch durante el Direct de la compañía japonesa, sino también su llegada a las consolas de Xbox. Sin duda, algo realmente necesario para este juego y aquellos que hasta la fecha no habían podido acceder a la obra.

Pero las sorpresas no podían acabar aquí y es que, si por algo se conoce a Mediatonic, es precisamente por no rendirse nunca. Así es que, con intención de seguir ofreciendo el mejor contenido posible a los jugadores, han anunciado la llegada de una nueva colaboración más que sorprendente. Esta no podía ser otra que Cuphead, la obra indie de Studio MDHR que nos ofrecerá su propia versión en skin dentro del party royale.

¿Cuándo se producirá este estreno? Pues cuando decimos que será pronto no mentimos. Y es que será a partir del 24 de febrero cuando los jugadores puedan conseguir el atuendo de Cuphead en rojo y, a partir del 27, el de Mugman, el azul. Cada una de estas skins tendrá un valor de 10 coronas repartidas en las distintas partes. Y lo mejor es que, si aún tienes 5 coronas más, podrás conseguir un gesto temático. Sin duda, una perfecta ocasión para revolucionar los mapas de Fall Guys.

Fall Guys está disponible actualmente en PC y PlayStation 4, con lanzamiento programado para este verano en Nintendo Switch y consolas de Xbox. Estaremos atentos a todas las novedades que la compañía anuncie a lo largo de este tiempo ya que, como bien cabe esperar, una nueva temporada anda cerca. En lo que respecta a Cuphead, se trata de una espectacular aventura que poder disfrutar en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.