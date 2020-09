FIltran el modo multijugador de Call of Duty Black Ops: Cold War

Tras meses de rumores y todo tipo de filtraciones a cargo de la comunidad, Treyarch daba a conocer hace unas semanas su nuevo juego en Call of Duty. Volvemos a la subserie Black Ops, esta vez acompañando el nombre Cold War. Tal y como ya adelantaran numerosos insiders, la Guerra Fría será la gran protagonista en este nuevo episodio de la franquicia.

Durante la presentación Treyarch hizo especial hincapié en la Campaña, una modalidad que sufrirá cuantiosas mejoras y novedades con respecto a otras historias de la saga hasta la fecha. Tanto es así que el estudio ha querido ofrecer una trama que ponga al jugador al frente de importantes decisiones que afectarán directamente a los acontecimientos que se vayan sucediendo durante la misma.

Si bien la introducción de un Modo Campaña en Call of Duty siempre es de agradecer, no cabe duda de que la vertiente multijugador es la gran protagonista de cada nuevo título en la marca. Treyarch no ha hecho referencia por ahora a dicha modalidad, aunque nada ha impedido que diversos streamers filtren algunas pantallas referentes al multijugador de Cold War.

Este ha sido el caso del jugador DougisRaw que no dudó en retransmitir a través de Twitch varias partidas del nuevo Call of Duty Black Ops. Como era de esperar los vídeos han sido eliminados rápidamente, aunque varios usuarios lograron realizar varias capturas. Las imágenes podrían pertenecer a una posible fase beta del videojuego, la cual estaría disponible más pronto que tarde para todos aquellos que quieran probar el FPS antes de su lanzamiento en consolas y PC.