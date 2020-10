For Honor celebra Halloween con un nuevo evento por tiempo limitado

La llegada de Halloween siempre es uno de los momentos más esperados por los jugadores y es que supone la llegada de grandes propuestas con eventos y premios que poder lucir en nuestras partidas. De este modo tenemos grandes novedades relacionadas con juegos tan imponentes como Fortnite o el inolvidable título de Ubisoft que más retos multijugador ha presentado, For Honor.

Hasta el próximo 12 de noviembre tenemos la oportunidad de disfrutar del evento Monsters of the Otherworld, una imponente propuesta en la que encontraremos todo tipo de modos de juego tematizados y recompensas exclusivas para los jugadores. Eso sí, la primera etapa de este tendrá lugar hasta el 5 de noviembre presentando la Marcha Infinita, un modo en el que los jugadores tendrán que enfrentarse contra poderosos esqueletos que supondrán todo un reto.

La segunda etapa llegará en el tramo final, del 5 al 12 de noviembre, momento en el que los jugadores se encontrarán con el modo Spooky Slashers, un modo de juego de captura de zonas. Claro que este vendrá con la intención de ofrecernos la posibilidad de obtener mejoras e incluso poder eliminar a demonios que acechan en el mapa y que tendremos que buscar la forma de evitar.

Por supuesto, For Honor también tiene grandes recompensas que ofrecernos. En esta ocasión con acceso a nuevas armas e incluso adornos. ¿Y qué sucede si nos hemos perdido eventos pasados? Este es el mejor momento para jugar puesto que podremos acceder a estas, aunque como bien puedes imaginar, solo durante el evento. Todo esto en For Honor, título disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4.