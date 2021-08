Fortnite no para: J Balvin estará presente en el battle royale con una espectacular skin

Son muchos los jugadores que disfrutan diariamente de las propuestas presentes en el battle royale Fortnite. Y no es de extrañar puesto que el juego de Epic Games no deja de fascinarnos constantemente con nuevo contenido a incluir e incluso skins que nacen de colaboraciones de lo más inesperadas. Un claro ejemplo de ello viene de la mano del estreno de Wonder Woman o incluso Superman.

Sin embargo, tal es el éxito de este battle royale que los cantantes y grandes artistas del ámbito musical no pierden la oportunidad de participar. Recientemente se nos presentaba la oportunidad de ver a Ariana Grande en un evento que ha resultado ser uno de los más aplaudidos por la comunidad. Pero parece que esta no es la única artista que no ha perdido la oportunidad de aparecer, sino que la próxima estrella que tendría su gran aparición sería J Balvin.

J Balvin regresa al battle royale con una skin única

Si bien el cantante ya estuvo en su día en el battle royale para celebrar un gran concierto, este no perdería la oportunidad de regresar, tal y como indica una inesperada filtración que nos ha permitido echar un vistazo a la skin. Y es que este atuendo saca a relucir la creatividad del artista y, sobre todo, esos temas relacionados con los colores que tanto han provocado que la gente baile y disfrute de su música.

Por supuesto, lo que se desconoce es si esto formará parte de un evento en el que el artista nos volverá a sorprender con sus canciones o, por el contrario, se trata de una propuesta más enfocada a ser una skin que poder adquirir en la tienda y, quizás, en una copa de forma totalmente gratuita. Por el momento la información se desconoce, a pesar de que sabemos que se tratan de nuevos datos incluidos en la última actualización del battle royale.

Mientras esperamos nueva información, recordamos que actualmente los dataminers deben tener cuidado puesto que la compañía ha comenzado a introducir datos falsos dentro del código del juego para, de este modo, dar a ver contenido que nunca va a llegar. Una forma de impedir que destripen las sorpresas antes de poder llevar estas a cabo para, de ese modo, poder mantener la buena esencia del juego y esa característica principal de siempre sorprender a los jugadores.