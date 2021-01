Fortnite: Cómo conseguir totalmente gratis la nueva skin de TheGrefg

Recientemente TheGrefg celebraba un directo en el que no solo nos sorprendía con la presentación de su skin, sino que también lograba marcar un nuevo récord en su canal de Twitch. Por supuesto, este directo tenía todo tipo de sorpresas incluidas, mencionando incluso la posibilidad de conseguir su skin y no, no hablamos de que se limite a ser una opción de pago.

El propio TheGrefg confirmaba en el directo cómo podíamos conseguir esta skin de forma totalmente gratuita. Una oportunidad que, por supuesto, ninguno de sus fans puede perderse y, mucho menos, aquellos que quieren seguir aumentando la variedad de skins. Así es que, a continuación, os contamos cómo podéis proceder a conseguir la skin en sus distintos puntos.

Conseguir la skin desde el modo creativo

El propio TheGrefg ha mencionado que una de las opciones para optar a esta skin es, básicamente, accediendo al mapa del modo creativo. El código 2778-6047-0254 nos presenta una prueba que debemos atravesar con rapidez. Solo aquellos 100 jugadores que logren superar este reto conseguirán la skin gratis.

Nuevo torneo El suelo es lava de Grefg

Un nuevo torneo se celebrará en el juego y que tendrá la modalidad de El suelo es lava. La competición tendrá lugar entre el 15 y 16 de enero y aquellos que logren clasificarse en los puestos más altos de cada región serán premiados con la skin. De hecho, la propia Epic Games ha compartido la lista, aunque mencionando que solo aquellos que participen en el modo escuadrones podrán clasificarse ya que, si lo hacemos en solo, únicamente podremos obtener el pico y gesto.