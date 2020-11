Fortnite: Filtrada una nueva skin de la cuarta temporada

El evento Nexus de la cuarta temporada de Fornite está al llegar, y a medida que se acerca, aumentan las filtraciones sobre los nuevos detalles que ofrecerán a los jugadores. Una última información ha desvelado una nueva skin que probablemente podamos ver muy pronto en la tienda de artículos.

Se trata de una skin de Galactus que los jugadores podrán utilizar mientras juegan en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch y Battle Royale en el móvil. Gracias a un dataminer llamado Mix, se dio a conocer este nuevo dato proveniente de los archivos del juego. En su tweet Mix señaló: "primer vistazo al personaje de Galactus".

Sin embargo, no se sabe si la nueva skin será solo para el evento o llegará para quedarse. Como siempre, las filtraciones de Fortnite deben cogerse con pinzas ya que no hay una validez de la filtración. Por lo tanto, no se sabe si se trata de un diseño definitivo o si en realidad será una nueva skin.

Epic Games no ha comentado nada hasta el momento acerca de esta última filtración de la cuarta temporada. Queda esperar a ver las novedades que continuarán apareciendo en los próximos días. Mientras tanto, os recordamos que Fortnite está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android.