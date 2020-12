Fortnite: Surgen pistas sobre la posible llegada de un vehículo con torreta montada

Muchos jugadores se animan a investigar las grandes novedades que pueden llegar a los juegos con más éxito del momento. Y, por supuesto, en la lista no podía faltar la gran obra de Epic Games, Fortnite: Battle Royale. Se trata de uno de los juegos más exitosos y que, por supuesto, garantiza largas horas de diversión a toda la comunidad que se anima a participar. Sobre todo ahora que ha llegado su nueva temporada.

Si ya de por si esta trae consigo una serie de propuestas realmente interesantes para los jugadores, ¿por qué no ir un paso más allá? Así parece insinuarlo un nuevo elemento encontrado en el código del juego. Parece que se trata de una de las propuestas que el equipo podría incluir muy pronto y que podría convertirse en un espectacular vehículo con torreta incluida.

Por supuesto, aunque la promesa puede sonar más que interesante, sobre todo para una temporada que viene tan cargada de cambios, debemos esperar para ver qué sucede en el futuro. Después de todo, los jugadores por el momento se encuentran con algunos cambios entre los que no se ha presentado, por el momento, este vehículo. Así que, a falta de confirmación oficial, debemos coger la información con pinzas.

Fortnite está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android. Se trata de una gran de las grandes revoluciones dentro de los juegos battle royale y es que no importa el tiempo que pase, siempre logra nuevas formas de sorprender a los jugadores. Consigue captar la atención de todos aquellos que se acercan a probar el título y no duda en fomentar la diversión.