Gana miles de euros al mes, pero ¿por qué ElXokas usa unos auriculares de 20 euros?

A estas alturas de 2021 sobran las presentaciones de ElXokas. El streamer de World of Warcraft es uno de los más reputados a nivel español. Su presencia en Egoland dio mucho de qué hablar, dejando clips y momentos memorables que todos recordamos.

Como otros streamers, ElXokas cuenta con un equipo a la altura para poder emitir y jugar sin problema alguno. En varias ocasiones ha mostrado su equipo, y en el que encontramos un potente PC, varias pantallas en las que mostrar el juego y el chat de Twitch, diferentes teclados y un par de ratones.

Sin duda, uno de los detalles que más ha llamado la atención con el paso del tiempo han sido sus auriculares. No son cascos gaming inalámbricos, ni tienen luces o un almohadillado que resalte a simple vista la comodidad del producto. Durante la entrevista con Ibai, ElXokas respondió a la pregunta de uno de los espectadores: ¿por qué usas esos cascos?

La respuesta de ElXokas no se hizo esperar. ‘Llevo estos cascos porque tengo un problema en las orejas. Las tengo muy sensibles. Cualquier casco que me apriete lo más mínimo me molesta. Además me cunde tener unos cascos que tengan el micro aquí (en un lateral) porque me estoy moviendo todo el rato, entonces me cunde más que un micro profesional’, respondía el streamer.

Si os da por investigar, os sorprenderéis al saber que los auriculares que usa ElXokas no son precisamente caros, sino más bien todo lo contrario. Unos cascos de tan sólo 20 euros que, eso sí, están totalmente agotados; detalle que también destacó en la entrevista. Si prestamos atención a las características de los auriculares nos encontramos con sencillas conexiones jack 3,5mm, micrófono ajustable y almohadillas cómodas, haciéndolo idóneo para conversaciones a través de chat. ‘Te hacen muy Xokas esos cascos, igual un micrófono profesional te quita personalidad’, añadía entre risas Ibai.