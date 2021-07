GG, WP, NAB... ¿Qué significan estas expresiones de 'millenials'?

El auge de los deportes electrónicos, o eSports, ha dado lugar a todo tipo de juegos. Sagas con décadas a sus espaldas como FIFA o Street Fighter se han pasado a la vertiente online. Por el camino han nacido otros títulos de gran renombre y que atraen a millones de usuarios de todo el mundo. Tal es el caso de League of Legends, Overwatch o Dota 2. No obstante, e independientemente del género, todos ellos tienen un hecho en común: la terminología.

En los juegos de carácter online, los usuarios utilizan cierto tipo de palabras en su versión abreviada. Seguramente las hayas visto en alguna ocasión durante una partida online a tu juego favorito. Si quieres conocer su significado o las más empleadas, a continuación te dejamos con una completísima guía en la que podrás conocerla.

Cabe destacar, como decíamos anteriormente, que este tipo de abreviaciones se aplican a todos los juegos dentro del panorama online. Por ejemplo, GG significa ‘Good Game’ (Bien Jugado) y se emplea al finalizar la partida. Al inicio de la misma, GL HF, es utilizado en el chat general de ambos equipo como ‘Buena Suerte Diviértete’. Eso sí, al igual que encontrarás palabras que fomentan el juego limpio y agradable, otras apuestan por el tono despectivo.

Y es que las palabras en forma de abreviatura para expresar situaciones o momentos de la partida son no ya comunes en los juegos online, sino muy útiles, haciéndolas universales a cualquier idioma. Otro ejemplo lo encontramos en AFK, propia de juegos como Overwatch, CSGO o League of Legends. La abreviatura viene de 'Away from Keyboard', es decir, estar alejado del teclado y se emplea cuando un jugador no se mueve. También propias de este tipo de juegos es Kappa, un término empleado para referirnos a un comentario con tono burlesco.

LMAO, de Laughing My Ass Off, se refiere a un comentario que ha causado una carcajada en un jugador. Otro de los términos comunes en los juegos online es Smurf, aunque su fama no es nada buena. Smurf hace referencia a las cuentas recién creadas por jugadores que, conociendo el videojuego en cuestión, emplean para jugar contra usuarios novatos. Por último, RageQuit está vinculado a esos jugadores que frustrados por el resultado de la partida deciden abandonarla antes de que termine.

Expresiones millenials utilizadas en videojuegos

Ya hemos visto algunas de las utilizadas en juegos online, especialmente en partidas competitivas, pero ¿qué hay del resto? En Neox Games vamos a mostrarte un completo diccionario de las palabras o expresiones que debes conocer si quieres estar en sintonía con el resto del equipo.