Ghost of Tsushima: Disfruta en la vida real de las principales localizaciones del juego

El juego de Sucker Punch, Ghost of Tsuhima, es uno de los exclusivos de PlayStation 4 que mejor acogida están recibiendo a día de hoy. Se trata de una de las experiencias más bellas hasta la fecha donde podemos conocer el Japón feudal mediante los ojos de un samurái y que ha logrado notas perfectas en varios medios extranjeros. Hasta el punto de que encuentran grandes parecidos con los entornos reales.

Tal ha sido el cuidado con los detalles del estudio que la Convención de la Prefectura de Nagasaki y la Convención de Turismo han unido fuerzas con el equipo de Ghost of Tsushima y la Asociación de Promoción Local de Tsushima para crear una sorprendente web con intención de acercar esos espectaculares lugares del juego a los usuarios de todo el mundo. De este modo, con un equipo tan bien preparado, los fans tendrán la oportunidad de conocer de primera mano esas espectaculares vistas, incluyendo datos históricos.

En su apartado de historia, encontramos la explicación sobre Tsushima y como esta estuvo bajo la invasión mongola dos veces entre 1185 y 1333; unas invasiones que, como bien conocen los fans, fueron las que inspiraron el viaje de Jin. Con el ansia corriendo por sus venas tras una exitosa invasión en China, la respuesta en Japón no fue favorable, por lo que el ejército mongol optó por asentarse en la playa de Komoda, la cual sirve a día de hoy como un santuario dedicado a los caídos.

Ghost of Tsushima | Sony

Por otra parte nos encontramos con el monte Shiratake, el cual se conoce en el juego como el santuario situado en la montaña. Desde tiempos antiguos y tal y como se menciona en la web, este lugar es venerado como una montaña sagrada, aunque ahora es un lugar de trekking. Eso sí, es un punto de gran belleza natural puesto que incluso podemos ver una gran variedad de flora continental.

Esta espectacular web, la cual podéis visitar desde aquí, no solo nos ofrece interesantes puntos que visitar, sino que también encuentra un lugar especial para hablar de la gastronomía. Una forma perfecta de poder descubrir Tsushima y todos sus buenos secretos. Aunque si viajar por el momento no es una opción, no te olvides de las grandes oportunidades presentes en Ghost of Tsushima, ya disponible en PlayStation 4.