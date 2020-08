¿Ghost of Tsushima podría tener multijugador en el futuro? Sus creadores responden

Actualmente el catálogo de PlayStation 4 es uno de los más interesantes para los jugadores, sobre todo gracias a sus propuestas con títulos tan sorprendentes como The Last of Us 2 o, incluso, God of War. Este último sin importar los años que pasen siguen siendo una de las grandes propuestas de la consola y una constante revolución para muchos jugadores.

Pero una de las mayores sorpresas para los jugadores llegaba con el estreno de Ghost of Tsushima, el título que nos invitaba a recorrer el Japón feudal como nunca nos habíamos imaginado. Esta obra se presenta como una interesante propuesta para un jugador pero, ¿y si fuésemos un paso más allá y le agregásemos un modo multijugador? Esta ha sido una de las cuestiones a las que se ha enfrentado el equipo durante su última entrevista.

Ghost of Tsushima | Sucker Punch

Durante su entrevista con VentureBeat, el director del juego, Nate Fox, tuvo que responder a la cuestión de si sería posible ver el modo multijugador dentro del título y que dejó con gran sorpresa a los fans. Después de todo, el director admite que siempre estuvieron muy concentrados en contar la historia de la transformación de Jin Sakai, pero a pesar de que Ghost of Tsushima es una experiencia para un jugador, los planes en el futuro podrían llegar a abrir otros caminos.

Por supuesto, esto no significa que Ghost of Tsushima vaya a recibir un modo multijugador en el futuro, aunque se presenta como una posibilidad. A pesar de ello, debemos tener en cuenta que se presenta como una experiencia para un jugador, una historia en la que podemos conocer a Jin Sakai y su avance por el lugar enfrentándose a ejércitos peligrosos y, por supuesto, tratando de liberar a Tsushima. Todo en Ghost of Tsushima, título exclusivo de PlayStation 4.