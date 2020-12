Ghost of Tsushima se disfraza de God of War y más licencias de PlayStation

Ghost of Tsushima, el último de título de Sucker Punch Productions, estudio que desde 2011 pertenece a Sony Computer Entertainment, se viste de gala a costa de las licencias más famosas de PlayStation. Su modo de juego multijugador, Legends, que aterrizó en el título tiempo después del lanzamiento del juego en julio de este año 2020, recibe ahora hasta 4 nuevos trajes para que los jugadores personalicen a sus personajes.

Estos nuevos trajes, tal y como se han cargado de anunciar desde Sucker Punch a través de sus perfiles sociales, ofrecerán al jugador la posibilidad de personalizar a su personaje con los motivos de God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus y Bloodborne. Puedes ver cómo luce el aspecto de estas nuevas skins de PlayStation en el tweet.

Cada uno de los trajes está asociado a una de las clases de ninja de Ghost of Tsushima. Para desbloquearlos solo deberás completar cualquier misión del modo historia o supervivencia del multijugador con la clase que quieras. En Ghost of Tsushima Legends podrás encarnar a uno de los cuatro guerreros legendarios. Construye tu propia leyenda y evoluciona a tu personaje desbloqueando habilidades, nuevo equipamiento y diseños de armaduras para cada una de las clases, jugando misiones de historia de dos jugadores y misiones de supervivencia de cuatro jugadores inspiradas en la mitología japonesa.