Giants asalta la segunda plaza de su grupo en la European Masters

Las cosas se ponen interesantes en la European Masters. Con Misfits y mousesports invictos en las dos primeras jornadas, el resto de equipos experimenta un ritmo distinto al de la fecha de apertura.

Schalke y K1CK comenzaban la tarde con un partido donde iBo y Shlatan marcaban la diferencia con el rival. Las teamfights de ambos roster se enfrentaban en la jungla y toplane con una dominancia arrolladora de los surferos. Un gran nivel durante el early game puso nervioso a los mineros que acabaron cediendo el terreno y regalando la victoria para los visitantes.

LDLC sufrió los stompeos de Samsung Morning Stars. La personalidad de los italianos se impuso ante un campeón que no daba crédito a la calidad de las estrellas. El quinteto enchufado a la victoria encerró a su rival en su área y no le dejó aplicar su pizarra en ningún momento. Tanto Eckas como Knighter y Cuubi pusieron la nota dominante ante un YellowStar que no encontraba su mejor versión.

Misfits Premiere conseguía la segunda victoria de fase de grupos sin encontrarse problemas. A costa de WLGaming, los franceses rushearon cada esquina de la grieta. Jezu, el mejor del partido, fue el que más acribilló a sus rivales coronándose como el MVP del encuentro y la jornada.

Los chicos de Giants aprendieron de los errores del anterior partido y volvieron por todo lo alto. 7more7 Pompa Team fue la víctima perfecta para redimirse. Si hay algo peor que tener a los gigantes enfrente es tenerlos con una derrota a sus espaldas. Attila, PrettyGRE y Lamabear stompearon torres y dragones según se cruzaban por su camino. El gran rendimiento de este tridente hace temer a sus rivales que ya estudian la manera de hacerles morder de nuevo el polvo.

Mousesports se coloca como uno de los favoritos totales a vencer la European Masters. Tras dos jornadas invicto se posiciona junto a Misfist Premiere como el equipo más peligroso de la competición. Esta vez, Fnatic Rising, que había demostrado que podía ser una de las bestias negras en la siguiente fase, cayó en la grieta ante la voracidad de los de Tolken.

El cierre de la segunda jornada calmaba los fantasmas de GamersOrigin. Intrepid Fox Gaming no ha comenzado con buen pie el campeonato europeo y arrastra la segunda derrota consecutiva. Los franceses sobrepasaron de forma rápida y concisa a los griegos que patinan con cada idea que plantean. Su juego, pobre y poco optimista, deberá revertirse a lo largo de las próximas fechas si quiere todavía tener oportunidades.

Tal y como se ha visto Misfits y mousesports tienen puesto el cartel de favorito para el pase de ronda y llegar a la final. Tanto Riders como Giants son firmes candidatos a seguir en la competición y los errores ya se están corrigiendo. Por lo pronto toca esperar que resultados tendrán los jinetes en su segunda jornada particular.