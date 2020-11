¿God of War Ragnarok en PlayStation 4? El equipo de PlayStation esquiva la respuesta

El salto a la nueva generación suena de lo más prometedor, sobre todo cuando tenemos la calidad que ofrece PlayStation 5, tal y como os mostramos en nuestro análisis. Pero lo que muchos jugadores esperan es saber en qué plataformas podrán disfrutar de los juegos que más esperan, siendo uno de los más deseados God of War Ragnarok, el título que continuará la historia de Kratos.

Desde su presentación, poca información se ha dado a conocer al respecto, de hecho, ni siquiera sabemos cómo será su jugabilidad ni cómo comenzará su historia. Eso sí, lo que muchos jugadores esperan es ver esta aventura en PlayStation 5 y, ¿qué sucederá con la actual generación? Esta es una de las cuestiones a las que el CEO de PlayStation, Jim Ryan, ha tenido que enfrentarse. Aunque eso sí, la respuesta no ha dado lugar a ninguna pista.

God of War | Santa Monica Studios

Cuando la pregunta sobre si el juego llegaría a la actual generación fue formulada, Ryan respondía indicando que no tiene ningún información al respecto, aunque no ha dudado en indicar que no tiene nada de malo que pueda hacer su aparición una versión para PlayStation 4, tal y como ha sucedido con Spider-Man Miles Morales. Pero, lamentablemente, no ha confirmado ni desmentido que pueda existir esta versión.

Por supuesto, tampoco ha hablado de una fecha de lanzamiento, aunque muchos jugadores esperan ver su lanzamiento a finales de 2021, año señalado en el teaser de presentación. Pero lo que sí tenemos claro es que God of War, el exitoso exclusivo de PlayStation 4, contará con increíbles mejoras en la nueva generación de consolas, dando así lugar a una propuesta de lo más interesante para los usuarios.