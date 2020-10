Godfall aclara las dudas respecto al uso de PS Plus para las partidas en solitario

Poco a poco vamos preparándonos para el gran estreno de Godfall, la obra exclusiva en consolas de PlayStation 5 y que también podremos disfrutar en PC. Claro que muchos jugadores se llevaban la sorpresa al conocer que el juego necesitará de una conexión permanente a Internet para poder jugarlo, una idea que provocaba que muchos tuviesen una gran duda: ¿es necesario tener PS Plus activado para poder jugar en solitario?

Esta duda no tardaba mucho en llegar a las redes sociales, donde los jugadores no dudaban a la hora de preguntar directamente a los desarrolladores. Por suerte, su respuestsa tampoco tardaba en llegar, confirmando que los jugadores no necesitarán PS Plus para poder jugar en solitario. De este modo sabemos que tenemos ante nosotros todas las opciones para disfrutar de la mejor experiencia posible.

Por supuesto, esto cambia en el momento en el que decidimos que queremos lanzarnos a la aventura y jugar con otros jugadores. A partir de ese instante sí será necesario tener una suscripción a PS Plus. Pero al menos, a partir de este momento, nos sirve para aclarar las diferencias entre los dos modos de juego que tan claros tienen los jugadores que quieren disfrutar de este título de acción.

Os recordamos que Godfall estará disponible a partir del día 19 de noviembre en PlayStation 5 y PC, siendo una de las propuestas más interesantes para la nueva generación de consolas. Aprovechando al máximo las características de la consola, tendremos ante nosotros una propuesta realmente sorprendente y donde los combates estarán siempre muy bien marcados.