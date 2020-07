Godfall explica cuál será su postura contra las microtransacciones

Los jugadores tienen claros algunos de los grandes estrenos que más esperan y entre estos se encuentra Godfall. Este sorprendente título llega con intención de presentar una amplia serie de novedades, entre ellas su estreno en PlayStation 5 y PC con una jugabilidad de lo más sorprendente y una propuesta de personajes que revolucionarán el mundo de los videojuegos de formas que nunca habíamos esperado.

Pero dado que uno de los grandes problemas actuales se encuentra con las microtransacciones, muchos jugadores se han mostrado preocupados ante la posible postura del estudio con estas. Pero sus creadores lo tienen claro y mediante una entrevista con GamingBolt, han confirmado que no tienen intención de introducir microtransacción alguna.

Godfall | Gearbox

Mencionan que la experiencia que ofrece Godfall es como un juego que tiene un principio y un final delimitados. No obstante, esto no significa que no tengan intención de introducir contenidos endgame que añadan más horas de juego para aquellos jugadores que completen la aventura principal.

El creativo del juego indica que la experiencia que el juego ofrecerá es finita, por lo que habiendo dejado esto aclarado, mencionan que también contará con contenidos altamente rejugables y con contenidos endgame. De este modo los jugadores tendrán muchos lugares que poder revisitar una vez hayan completado el recorrido principal. Todo esto en Godfall, título que verá la luz en PC y PlayStation 5.