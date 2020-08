Gotham Knights confirma que no será un juego como servicio

Durante meses habíamos sido testigos de todo tipo de rumores señalando la vuelta del Caballero Oscuro en un nuevo videojuego de WB Montreal. Pero fue finalmente durante la DC FanDome donde pudimos ver el espectacular tráiler de presentación y donde, finalmente, se confirmaba que Batman ha muerto y llega el momento de sus sucesores de proteger a los habitantes de Gotham.

Claro que esta presentación con su gameplay mostrando un aspecto colaborativo traía consigo muchas dudas entre los jugadores. De hecho, el nuevo videojuego basado en el universo de Batman provocaba que muchos jugadores dudasen sobre el hecho de que podría seguir los pasos de Marvels Avengers y convertirse en uno de los juegos como servicio que se han hecho tan populares últimamente. Pero WB Montreal lo tiene claro y no ha dudado en despejar las dudas de los jugadores.

Gotham Knights | WB Montreal

Ha sido Fleur Marty, productora del juego, la que ha querido explicar mediante una entrevista con IGN algunos aspectos nuevos del juego. Menciona que no se trata de un juego como servicio ya que no ha sido diseñado así. Indica que los jugadores tendrán un árbol de habilidades que diferencia a cada uno de los personajes, aunque eso no significa que sea un juego como servicio, sino que los jugadores tendrán la oportunidad de experimentarlo completamente solo e incluso sin la necesidad de conectarse a internet. Algo que no hará que los jugadores se pierdan nada.

Gotham Knigths estará disponible en 2021 para PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Se trata de la nueva propuesta de los creadores de Batman: Arkham Origins y que traerá consigo todo tipo de propuestas de lo más interesantes. Nos reencontraremos con cuatro personajes muy conocidos de este universo y, por supuesto, una propuesta de lo más interesante para aquellos que disfruten de la acción al puro estilo de Batman.