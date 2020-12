Gran Turismo 7 para PS5 llegaría más tarde de lo previsto, según PlayStation

Gran Turismo 7 es uno de los juegos más esperados para PlayStation 5. El título de conducción a cargo de Polyphony Digital promete llegar a cotas de realismo nunca antes vistas hasta la fecha, tanto en lo visual como en el manejo de los coches. Aunque no cuenta con fecha de lanzamiento confirmada, hastas ahora la obra estaba prevista para la primera ventana de 2021.

Al menos hasta hace unas horas, pues en un reciente vídeo promocional de la propia Sony, Gran Turismo 7 podría haber retrasado su lanzamiento hasta bien entrados el próximo año. En el vídeo que tenéis más abajo, y dedicado por completo como anuncio a PS5, sólo se ha indicado que el juego está ‘en desarrollo para PlayStation’.

Desde Polyphony Digital no han hecho mención alguna a este posible cambio, aunque dada la inminente celebración de The Game Awards no sería descabellado pensar en la presencia de Gran Turismo 7 como uno de los juegos que protagonizaran el evento, dejando tal vez muestras de lo que estaría por llegar a PlayStation 5 e incluso una fecha de lanzamiento.

Gran Turismo Sport fue el último juego de la saga en llegar a las tiendas, más concretamente para PlayStation 4. Lejos de apostar por la variante singleplayer, la más popular de la franquicia, en esta ocasión el estudio japonés optó por centrarse de lleno en la experiencia multijugador. El resultado fue un juego de carácter competitivo online que se ha ganado la confianza de los usuarios tras sus primeros meses gracias a las constantes actualizaciones.