Grand Theft Auto VI deja abierta la posibilidad al modelo gratuito para PlayStation 5 y Xbox Series X

Poco o nada se sabe en torno a Grand Theft Auto VI. En lo que a rumores y filtraciones se refiere, la información es cuanto menos variada. Rockstar y la parte más importante sin duda en lo que respecta al tema no se ha pronunciado hasta ahora, algo habitual en el estudio, conocidos de sobra por sus largos periodos de desarrollo que suelen llevar bajo el máximo secreto.

Eso sí, TakeTwo y editora de la saga ha dejado interesante información sobre la que sería la sexta entrega de Grand Theft Auto. Strauss Zelnick, CEO y máximo responsable de la compañía, ha dejado caer para Express y en palabras recogidas por VGC la posibilidad de ver un hipotético GTA VI que seguiría la política vista en Call of Duty: Warzone. Es decir, GTA VI podría contar con un modo multijugador completamente gratuito, mientras que el juego base y por ende su campaña, mantendrían el modelo de pago.

Call of Duty Warzone | Activision

Take Two no ha confirmado la noticia, pero desde la empresa y en palabras de Strauss se muestran bastante receptivos a la hora de implementar en el futuro un formato clásico de pago para la Campaña, y una opción multijugador similar a la vista en GTA V que se expandiera en el tiempo y de carácter completamente free to play para cualquiera que desee probarlo.

Los más recientes rumores en torno a GTA VI hablan de la que sería no sólo la entrega más ambiciosa de la marca para Rockstar, sino también el título más grande para el propio estudio. Grand Theft Auto VI apunta a que nos llevaría de nuevo a los años 80, más concretamente a Vice City. La ciudad se expandiría con varias islas a explorar a nuestro antojo e incluso una trama que se contaría a través de varias décadas. Eso sí, todo parece indicar que GTA VI terminará llegando a PlayStation 5 y Xbox Series X.