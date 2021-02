Grezzo, desarrolladores de Link’s Awakening, están centrados en un nuevo proyecto

Muchos jugadores han disfrutado de la gran propuesta presente en The Legend of Zelda: Link’s Awakening con su remake. El clásico regresaba con una nueva apuesta gráfica pero sin perder ningún detalle de su apasionante historia. Aún así, el estudio no ha dado con su última obra, sino que todavía tiene grandes planes por el camino para compartir con los fans de los videojuegos.

Recientemente han publicado unas ofertas de empleo en las que no solo apuntan que están buscando a programadores y distintos técnicos, sino que afirman estar en los primeros pasos del desarrollo de una obra medieval. Una sorpresa para los jugadores, más aún cuando la mayor parte de los fans esperaban que se tratase de una propuesta relacionada con The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo

Pero lo que más llama la atención es que afirman que el juego tendrá “estilo”, a pesar de que no han indicado a qué se refieren exactamente. Sabemos que buscan personal aficionada al mundo de los videojuegos e incluso a un diseñador de efectos, aunque por ahora tendremos que esperar para saber cuáles son sus tareas y cómo es el mundo que quieren ofrecer.

A falta de más información para los jugadores, es un buen momento para disfrutar de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, una propuesta repleta de aventuras, personajes inolvidables y, sobre todo, una gran acción que no podemos pasar por alto. ¿Crees tener todo lo necesario para poder superar esta gran aventura? Entonces es el momento de demostrarlo en Nintendo Switch.