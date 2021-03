GTA 6: Imaginan cómo sería el primer tráiler del juego

Grand Theft Auto es una de las sagas de videojuegos más importantes y exitosas de la industria. Se cuentan por millones los jugadores de todo el mundo que esperan con gran ilusión el anuncio de GTA VI, pero desafortunadamente por el momento Rockstar Games se ha mostrado reacia a revelar algún detalle que lo haga oficial. Por supuesto, nada de esto ha impedido que los usuarios creen su propia versión sobre cómo podría verse la nueva entrega o incluso imaginar cómo de grande sería el mapeado.

Si bien es cierto que Grand Theft Auto V sigue disfrutando de un enorme protagonismo en la actualidad, no son pocos los que esperan la confirmación de la llegada de una sexta entrega. Y aún estando claro que la compañía no está dispuesta a revelar ningún detalle al respecto, llevamos mucho tiempo hablando sobre todo tipo de filtraciones como por ejemplo que el título se lanzaría para PC y nueva generación de consolas.

Sea como fuere, y aunque el anuncio que haga oficial GTA VI todavía está muy lejos de nuestro alcance, algunos fans se han encargado de apaciguar la espera con todo tipo de contenido. Uno de los ejemplos más recientes tiene que ver con un tráiler que imagina a la perfección cómo sería el primer avance del videojuego, centrándose en cinemáticas de acción típicas de la franquicia Grand Theft Auto.

Persecuciones, atracos y algunos de los atractivos de Miami son algunos de los protagonistas del clip. Este concepto de prácticamente dos minutos creado por el usuario de YouTube Captain Hishiro nos permite disfrutar de un tráiler no oficial de GTA VI, pero no por ello hay que restarle valor. El vídeo en cuestión es de tan buena calidad e imita tan bien lo que perfectamente podríamos ver en esta nueva generación de consolas, que no tardó en hacerse viral en redes sociales.