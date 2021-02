GTA 6: Fecha de lanzamiento, protagonista masculino y más detalles revelados en una nueva filtración

La espera se está haciendo larga y es que son muchos los jugadores que están esperando impacientes la llegada de una nueva entrega de Grand Theft Auto. Aunque actualmente GTA V sigue gozando de un gran protagonismo, muchos fans esperan la confirmación y próxima llegada de una sexta entrega, la cual se indica que estaría centrada en PC y nueva generación de consolas.

A lo largo de los últimos meses hemos sido testigos de todo tipo de información relacionada con el juego, hasta el punto de que se hablaba de una posible protagonista femenina. Pero ahora ha sido un insider anónimo el que ha revelado una larga lista de detalles sobre el nuevo proyecto que Rockstar tendría entre manos. Todo en un hilo que, principalmente se habría publicado en 4chan antes de ser borrado, lo que ha despertado la curiosidad de muchos jugadores y que, por suerte, se ha salvado en un nuevo hilo de Reddit.

Gran filtración de datos de Grand Theft Auto VI

Según la información compartida por este insider, el juego se ambientaría en Miami en plena década de los años 70. Su protagonista, a diferencia de lo que se indicaba en rumores anteriores, sería masculino, por lo que dejaría atrás el rumor de una protagonista femenina. Eso sí, no es la única novedad, sino que parece que la compañía mantendría el sistema de capítulos presente en Red Dead Redemption 2 para dar vida a este nuevo proyecto, aunque cambiaría algunos aspectos a la hora de contar la historia.

Lamentablemente, el rumor también cuenta con una información que no gustará mucho a los fans más impacientes. ¿El motivo de esto? El insider asegura que el juego no vería la luz hasta octubre de 2023, a pesar de que sí podríamos echar un vistazo al juego a lo largo de 2022. Y, para compensar esta información, se indica que el mundo, a pesar de ser un poco más pequeño que el visto en anteriores entregas, será mundo abierto y mucho más detallado y vivo, con una inteligencia artificial más avanzada e incluso con más variedad de personajes NPC.

GTA V | Rockstar

Siguiendo un poco la línea de las novedades, parece que los jugadores encontrarían muchas más tareas en las que ocupar su tiempo. De hecho, se habla de un nuevo deporte a poder practicar: el windsurf. Y para seguir un poco más con las sorpresas, el insider indica que para hacer esta espera menos eterna, el equipo de Rockstar podría tener una remasterización del primer Red Dead Redemption entre manos.

Por supuesto, como bien os indicamos, no existe una confirmación para toda esta información, aunque sorprende el hecho de la rapidez con la que todos los datos han sido borrados y la seguridad mostrada por el insider. Pero, de igual modo, debemos tomar toda esta información con pinzas y esperar pacientes la llegada oficial de información. Mientras tanto recordamos que actualmente es posible disfrutar de GTA V en PC, Xbox One, PlayStation 4 y, en el futuro, en Xbox Series X y PlayStation 5 con la versión next gen que espera su gran estreno.