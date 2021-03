¿Haaland en Marbella Vice? El trolleo de Ibai que ha revolucionado las redes

A lo largo de las últimas semanas, pocos son los jugadores que no siguen de cerca los planes de Ibai para el mundo del roleplay en GTA V. La obra de Rockstar Games tiene una gran promesa por delante y es que los streamers más grandes están dispuestos a crear una gran historia juntos. Todo en base a una propuesta que nació con una alocada idea de Ibai que poco a poco ha ido a más.

Si bien todavía quedan algunos fichajes por realizar, uno de los casos que más ha sonado ha sido el de Erling Haaland, el joven delantero noruego que es codiciado por muchos de los grandes clubes de fútbol europeos y quien, de algún modo, ha dado un interesado juego por su último fichaje. Después de todo, recientemente ha fichado por el Marbella y este ha sido el caso de que la broma funcionase con tan buen resultado.

Para aquellos que no siguiesen muy de cerca los últimos pasos de Halaand, se anunciaba que este pasaría a fichar por el Marbella. Un movimiento que Ibai y compañía no pudieron desaprovechar en sus redes sociales. Por ello, no dudaron en dirigirse al perfil oficial del servidor para anunciar el supuesto fichaje de Halaand en el servidor. Eso sí, todo con una imagen que ya demostraba ir camino de la broma.

Muchos no se fijaron en los datos que estaban puestos en el mensaje, tan solo se centraron en el supuesto mensaje. Pero mientras que el propio equipo afirma que serán 150 participantes, Haland es el número 900. Una pista que, sin duda, ha acabado por dar la razón a aquellos que sabían que era una broma.

Claro que, quien sabe, quizás al ver el éxito que ha tenido la propuesta, el jugador noruego se anime a participar. Pero, mientras tanto, seguiremos a la espera de ver todas las novedades que este servidor roleplay guarda para nosotros. Y es que, cuando Rubius, Ibai, Xokas y el resto de los participantes se juntan, cualquier cosa puede suceder.