Hideo Kojima podría estar trabajando en un nuevo juego de terror junto a Junji Ito

Es curioso pensar que uno de los mejores títulos de terror de la industria nunca llegó a salir al mercado. Hablamos de PT, el título que la brillante mente de Hideo Kojima ideó hace algún tiempo, y del que finalmente sólo pudimos disfrutar de una demo.

Sin embargo, esta demo altamente valorada, fue suficiente para ver como Kojima podría marcar un antes y un después en el género del terror. De hecho lo hizo, simplemente con su demo. Un tiempo más tarde, tras el lío que se montó en la industria, Kojima abandonó Konami y montó su propio estudio, en donde ha trabajado durante años en Death Stranding.

Tras lanzar el título mencionado anteriormente, no creemos que Kojima este parado mucho tiempo, y seguramente ya está desarrollando un nuevo videojuego. ¿Podría retomar su idea vista en PT? Pues según las últimas informaciones, no podemos descartarla.

Junji Ito, posiblemente el artista manga del género de terror más aclamado del mundo, reveló durante una entrevista en la Comic-Con 2020 que había estado en contacto con Kojima sobre un posible juego de terror. "Conozco a Kojima y hemos estado conversando sobre que podría tener un juego basado en el terror que podría estar haciendo, por lo que me invitó a trabajar en eso, pero aún no hay detalles al respecto".

Esto no confirma que Kojima está trabajando actualmente en un juego de terror, pero existe la posibilidad. La verdad, no se me ocurre una mejor combinación para crear un título de terror que la de estos dos grandes genios. El tiempo nos dirá en qué termina todo esto.