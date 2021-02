Horizon Forbidden West será mucho más y mejor de lo visto en Horizon Zero Dawn, según la actriz de voz de Aloy

Muchos jugadores han iniciado su particular cuenta atrás para poder ver la vuelta de Aloy y las máquinas que dominan el mundo. Por supuesto, en su día Horizon Zero Dawn marcaba época, por lo que desde su estreno, muchos jugadores han esperado pacientemente la llegada de su secuela y no hay mejor momento que ahora, instante en el que sabemos que Horizon Forbidden West estará disponible tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5.

Aunque por el momento no tenemos información sobre su secuela por parte de los desarrolladores para confirmar una fecha de lanzamiento, ha sido la actriz que pone voz a Aloy la que ha querido compartir novedades. Ashley Burch se ha mostrado muy ilusionada en su última entrevista, donde indica que lo que nos encontraremos con Horizon Forbidden West será mucho más y mejor que la historia hasta ahora.

Horizon Forbidden West | Sony

Durante esta entrevista con GamesRadar, no ha aportado muchos datos al respecto, aunque sí ha indicado que el proyecto sigue en marcha y que no puede decir mucho, pero sí dirá que todo lo que la gente llegó a adorar en Horizon Zero Dawn, en la nueva propuesta simplemente será mucho más y mejor. Una propuesta que, en definitiva, sabrá ponernos a prueba.

Afirma que las regiones a las que viajará Aloy, las tribus que encontrará y su historia le ha servido para estar como una niña, impaciente por ver cómo se desarrollará. Así es que estamos en una propuesta que, sin duda, sabrá poner a prueba a los jugadores de muchas formas. Eso sí, todavía sin una fecha de lanzamiento a la que aferrarnos, aunque sí han indicado que se planea su estreno para 2021.