¿Ibai y Auronplay se marchan de Twitch? Ambos streamers desvelan cuál sería su nuevo destino

Hace unos días, ElXokas comentaba en directo que no descarta su marcha de Twitch a otras plataformas. El streamer gallego no está contento con el trato de Twitch y baraja otras opciones que ya le han sido ofertadas; aunque eso sí, todavía sin tomar una decisión en claro. ElXokas no sería el único en tener un futuro que no pasa por Twitch.

Dos de los gigantes del streaming a nivel mundial ya habrían fijado un destino. Se trata de nada más y nada menos que Auronplay y Ibai. En un reciente directo junto a otros creadores de contenido, tanto Auronplay como Ibai hablaron de sus posibles opciones en un futuro próximo.

El catalán, por ejemplo, asegura que nunca se iría a una plataforma como Facebook Gaming, pero sí a YouTube Gaming. 'Siempre he dicho que me gustaría acabar mi carrera, mis últimos dos años en YouTube, en mi casa'; comentaba Auronplay. Ibai se sumó a la opinión del streamer catalán, viendo con buenos ojos una posible marcha a YouTube Gaming. 'Es planteable, Facebook no'.

Sus palabras no tardaron en generar cierto revuelo entre su comunidad y las redes sociales. Ibai tuvo que salir a la palestra para dejar claro que, al menos a corto o medio plazo, su carrera no pasa por abandonar Twitch. 'Lo veo muy complicado, sinceramente y no os voy a engañar, por una gran oferta de YouTube Gaming... Youtube es una plataforma que no descarto en un futuro'. ¿Qué tendría que ocurrir para que Ibai abandonara Twitch? 'Si YouTube viene con una oferta que es el triple o el cuádruple mejro que puedo tener en Twitch, podría llegar...'; mencionaba el vasco añadiendo que incluso esta opción la considera complicada.

Sea como fuere, no es la primera vez que diversos streamers de gran importancia ya barajan otras posibilidades más allá de Twitch. La plataforma de Amazon, el referente en la actualidad, tiene cada vez más rivales y como ya anunció ElXokas, pronto conoceremos nuevas alternativas de lo más interesantes.