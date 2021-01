Immortals Fenyx Rising estrena su primera expansión descargable y demo gratuita

Ubisoft ha demostrado tener grandes sorpresas, increíbles ases guardados en la manga que va mostrando muy poco a poco. En su día, el estreno de Immortals Fenyx Rising traía consigo grandes dosis de sorpresa, más aún cuando sabíamos que esta propuesta no solo luce de maravilla gráficamente, sino que es increíblemente detallado a la hora de presentar su jugabilidad.

Pero si de por sí la propuesta inicial podía resultar toda una sorpresa para los jugadores más hábiles, la llegada de su nueva expansión no dejará a nadie indiferente. Esta se presenta bajo el nombre de “Un nuevo dios” y, como bien puedes imaginar, trata los hechos que sucedieron tras la historia principal, siendo nuestro objetivo principal el de superar las pruebas marcadas por los dioses del Olimpo.

En el tráiler que podéis encontrar sobre estos párrafos, se muestran entornos y un anticipo de lo que los dioses griegos nos mostrarán en la nueva expansión. Eso sí, se trata de un DLC de pago, por lo que puede adquirirse mediante su compra por separado o gracias a estar suscrito al pase de temporada. Todo para recibir una nueva serie de puzles y desafíos que poder superar.

Por supuesto, si aún no has probado esta nueva obra de Ubisoft, es el momento de desvelar la otra gran sorpresa. Y es que la compañía ha puesto a disposición de los jugadores una demo gratuita para todas las plataformas. PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y Stadia son las plataformas que nos abren las puertas a este nuevo mundo.