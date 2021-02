It Takes Two muestra sus mecánicas de juego en un nuevo gameplay

Poco a poco, los videojuegos cooperativos han encontrado nuevos caminos para hacerse ver. Después de todo, este estilo de juego ha ido cediendo su terreno a nuevas propuestas battle royale u otro estilo de juego algo diferente. Pero eso no impide que Josef Fares, conocido por sus obras Brothers y A Way Out, siga queriendo apostar por este género, dando así forma a su nueva obra, It Takes Two.

El creativo quiere mostrarle a los jugadores las grandes propuestas que este juego puede ofrecer. No solo es una gran belleza visual gracias a su apartado gráfico, sino que realmente es interesante en lo que respecta a su jugabilidad. Al menos así podemos verlo gracias a su nuevo tráiler gameplay, donde podemos conocer algunos puntos que, hasta la fecha, podían haber pasado desapercibidos.

It Takes Two | Electronic Arts

La obra está pensada para ser disfrutada entre dos jugadores, ya sea desde un mismo lugar o aprovechando sus funciones online. De hecho, para este último, contando con el pase de amigo, solo se necesitará una copia para poder jugar. Pero lo mejor es que esta obra busca juntar en un mismo punto a la narrativa y la jugabilidad. Para ello, conocemos la historia de Cody y May, unos padres que han tomado la decisión de divorciarse y su hija, quien ha tomado la decisión de crear a dos muñecos que se conviertan en sus padres para vivir grandes aventuras y tratar de arreglar su relación en ese alocado viaje.

Como bien se puede ver en el tráiler, Cody y May en todo momento deben cooperar. En ocasiones, tendrán que luchar juntos y, mientras uno lleva la savia, otro se hace con las cerillas. Así tendrán que marcar un orden para poder vencer juntos y seguir adelante en su historia. Claro que, para poder conocer esta propuesta en directo, tendremos que esperar hasta el 26 de marzo, momento en el que It Takes Two se estrenará en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series y PlayStation 5.