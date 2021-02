It Takes Two tendrá una duración mayor que las anteriores obras de Hazelight

El reto en el mundo de los videojuegos no es algo que se vaya a centrar únicamente en las aventuras para un jugador, sino que hay ocasiones en que las propuestas deciden abrir nuevas puertas para los jugadores. Algo así es lo que pretende el desarrollador Josef Fares, quien es un auténtico experto en las obras cooperativas para los jugadores y quien ha aceptado un nuevo reto para su nueva propuesta.

It Takes Two es su nueva obra y gracias a su entrevista con GamingBolt hemos podido conocer algunos detalles más sobre su propuesta. Una parte que ha sorprendido es el hecho de que busca que esta historia sea la más extensa hasta la fecha. De hecho, afirma que puede durar entre 14 y 15 horas y, una vez más, sin coleccionables, aunque sí plagado de secretos.

It Takes Two | Electronic Arts

Su intención no es la de añadir coleccionables para dar relleno a la obra, sino que quiere que los jugadores disfruten al máximo de los minijuegos que están repartidos por el mundo y que son aún más divertidos si se disfrutan con amigos. De hecho, lo que afirman buscar con la obra es que el mundo se sienta vivo, pasándolo genial a base de ir descubriendo los secretos que oculta.

It Takes Two tendrá su fecha de estreno el 26 de marzo en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Lamentablemente será una de las obras que se resistan a llegar a Nintendo Switch puesto que su desarrollador y creador no tiene esta plataforma en mente actualmente, aunque nunca se sabe si en el futuro puede ser una de las versiones que veamos.