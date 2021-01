Juegos divertidos y muy recomendables para empezar tu andadura en Twitch

Si quieres iniciar tu andadura por Twitch debes saber que no será un camino de éxito a corto o medio plazo. Mucho antes de cuidar tus redes sociales, o tan siquiera decorar el canal, debes escoger un juego o dos para empezar. La primera norma es centrarte en un contenido que pueda resultar atractivo a los demás, pero que también te divierta. Las siguientes propuestas te ayudarán a escoger un juego que cumpla con ambos requisitos.

World of Warcraft es uno de los títulos que pueden resultar divertidos para empezar tu camino en Twitch. Su comunidad, además de contar con millones de jugadores, es una de las más fieles. Será complicado no pasar un buen rato con tu personaje mientras te unes a otros usuarios, sean o no seguidores del canal.

Para partidas algo más cortas, pero intensas, nada mejor que juegos como Fortnite o Warzone. En la actualidad son los reyes del battle royale, por lo que es un buen punto de partida para ganar algunos espectadores. Además, la puerta de entrada en cuanto a dificultad es más que asequible, seas o no asiduo al género.

Fortnite | Epic Games

Si quieres apostar de lleno por los juegos de éxito, League of Legends debería estar en tu lista de prioridades. Eso sí, te recomendamos al menos rodearte de un grupo de amigos para jugar en directo. Las partidas de LoL son conocidas por su duración, por lo que tómate con paciencia el lanzarte a la aventura con el MOBA de Riot Games.

¿Qué tal algo de roleo? GTA Online ha sido todo un éxito por su contenido gratuito, pero también por los miles de jugadores que se congregan a la hora de crear historias. Entrar en uno de los servidores de rol, y mostrar al mundo tu experiencia con otros usuarios puede resultar muy divertido, tanto para ti como para los espectadores.