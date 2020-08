Kena: Bridge of Spirits se actualizará gratuitamente a la versión de PS5 si adquieres la versión de PS4

El evento de PlayStation 5 en el que pudimos conocer finalmente el aspecto de la consola e incluso algunos de sus accesorios nos dejaba con un muy buen sabor de boca. No solo se limitaba a presentarnos la consola y darnos alguna que otra sorpresa en cuanto a lo que podremos encontrar para completar nuestra experiencia de juego, sino que también nos confirmaba la llegada de algunos de los títulos que llenarán su catálogo.

Uno de los juegos que más llamaba la atención de los jugadores desde su aparición era el juego indie Kena: Bridge of Spirits, un título que con su magia lograba camelar a los jugadores y quienes ya se muestran impacientes por poder disfrutar de este título. Pero, sobre todo, provocaba dudas en uno de los temas más extendidos desde la presentación de la próxima generación de consolas: ¿El título tendrá una actualización gratuita para PS5 si adquieres la versión de PS4?

La respuesta no ha tardado en llegar, sino que los creadores de este asombroso título han respondido mediante las redes sociales a las dudas de los fans confirmando que sí existirá esa actualización automática para los jugadores. Una confirmación que, además, acompañaban de la mención de que por el momento no tienen detalles que compartir, pero que los jugadores no deben estar preocupados, sino que la actualización será totalmente gratuita.

Kena: Bridge of Spirits es uno de los grandes lanzamientos que, por el momento, no ha confirmado su fecha de lanzamiento, pero sí sabemos que estará disponible tanto en PC, PlayStation 4 como PlayStation 5. Su estilo gráfico, su propuesta jugable y todo cuanto llega de la mano de la compañía nos garantiza que será toda una sorpresa jugable, aunque nos mantendremos atentos a posibles novedades que lleguen con el tiempo.