Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan confirma nuevas plataformas en las que estará disponible este 2021

Si hablamos de una de las licencias manga y anime que ha marcado un antes y un después para los jugadores, entonces no nos podemos perder Kimetsu no Yaiba, una de las propuestas más interesantes que nos hará vivir el anime y sus aventuras de forma totalmente única. Todo gracias al gran trabajo de CyberConnect2, creadores de Dragon Ball Z Kakarot.

Tras un largo tiempo de silencio, finalmente la compañía confirma que tiene mucho que contar a los fans. De hecho, asegura que en la próxima semana tendremos más información. Pero, por ahora, ha comenzado por confirmar algunos detalles interesantes, como el hecho de que el lanzamiento del juego se producirá este mismo 2021. Y no solo eso, sino que además llegará a más plataformas.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan | CyberConnect2

En principio sabíamos que la obra llegaría a PS4, pero no será la única, sino que también estará presente en PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Por supuesto, este no es el único, sino que también tendremos la oportunidad de disfrutar de dos principales modos de juego, un modo historia y otro centrado en el Tag Battle que, según indican, será una especie de modo versus para enfrentar a los personajes de forma sencilla y fluida.

Lo que sí sabemos es que gracias al volumen de Weekly Shonen Jump del 15 de febrero de 2021, tendremos nueva información sobre esta gran propuesta. Pero, por el momento, toca esperar un poco más para ver esta gran llegada y, sobre todo, poder poner a prueba nuestra habilidad con los personajes. Todo basado en la propuesta de demonios y cazadores de demonios más exitosa de los últimos tiempos.