Kirby Fighters 2 confirma su llegada por sorpresa a Nintendo Switch

Durante la tarde de ayer, los jugadores no perdían detalle de las novedades presentes en la tienda de Nintendo, sobre todo al darse a conocer que era posible que podía llegar un nuevo título de Kirby a la tienda de Nintendo Switch. Y aunque durante largas horas la compañía japonesa no decía nada, finalmente se daba a conocer esta misma mañana que el título no es solo una realidad, sino que ya está disponible.

Kirby Fighters 2 ya está presente en la eShop de Nintendo por un precio aproximado de 20 euros. Se trata de un auténtico reto para los jugadores, sobre todo aquellos que disfrutan de los títulos multijugador protagonizados por el querido muñeco rosa de la compañía. Pero, ¿qué nos encontramos realmente dentro de este juego? Como bien lo ha indicado la compañía, tenemos una gran dosis de acción.

Kirby Fighters 2 | Nintendo

Adorable y de gran determinación, el personaje rosa de Nintendo nos sorprenderá con hasta 17 habilidades únicas para dominar dentro del juego. Pero no solo eso, sino que también nos permitirá elegir entre los distintos amigos y enemigos para poder dominar la partida dentro de los distintos escenarios disponibles. Todo esto partiendo de un mismo punto, hacerse con la victoria.

Por supuesto, como es de esperar, cada personaje tendrá sus propias habilidades e incluso un control de movimientos diferente, por lo que será realmente interesante que el jugador aprenda a dominar la habilidad que más le guste para sacar partido. Eso sí, recuerda que Kirby Fighters 2 está disponible exclusivamente en Nintendo Switch.