La historia de Cyberpunk 2077 durará menos que la de The Witcher 3

Desde CD Projekt RED han confirmado que la historia de Cyberpunk 2077 será ligeramente más corta que la de The Witcher 3: Wild Hunt (2015). En un reciente streaming, el diseñador senior de misiones del juego, Patrick K. Mills, ha explicado que esto será así porque mucha gente nunca llegó a completar The Witcher 3, a pesar de que muchos jugadores avanzaron considerablemente en el juego.

Las declaraciones completas sobre este asunto del diseñador son las siguientes: “La diferencia entre la duración de una partida completista y una partida de la historia principal… sabemos que la historia principal de Cyberpunk 2077 será ligeramente más corta que la de The Witcher 3 porque tuvimos muchas quejas acerca de que la historia de The Witcher 3 fuera muy larga”.

Mills añade que en el estudio quieren que el jugador “vea la historia completa”, así que hicieron “más corta la historia principal”, aunque especifica que “habrá un montón de cosas que hacer en términos de una campaña completista”.

Si echamos un vistazo a la duración de la campaña de The Witcher 3, según el portal Howlongtobeat.com (que hace una media de la duración de las partidas de los jugadores), la historia del RPG supera las 50 horas. Por lo tanto, no parece para alarmarse que Cyberpunk 2077 se quede algo por debajo, aunque como sabes, la duración de tu partida siempre depende de lo que te pares en cada misión, las secundarias que completes, etc.