La pareja de galos Asterix y Obelix regresan este otoño con un nuevo videojuego

A lo largo de los años se nos han presentado personajes únicos e inolvidables. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es Asterix y Obelix, los dos galos que juntos se han convertido en el gran temor de los romanos. Y si bien estos personajes han demostrado tener una gran fuerza en los cómics y en la gran pantalla, ahora llega el momento de que regresen dando el salto al mundo de los videojuegos.

Asterix & Obelix: Slap Them All es una propuesta de la editora Microids y de la desarrolladora Mr. Nutz Studio en el que, al puro estilo de los juegos 2D y manteniendo la estética de los dibujos en cómics, nos invita a manejar a los dos galos. En este iremos recorriendo escenarios laterales mientras luchamos contra grandes hordas de enemigos tanto en solitario como en cooperativo local.

Asterix & Obelix: Slap them all | Microids

Es el momento perfecto para que los jugadores puedan poner a prueba su habilidad contra esos romanos que quieren tener toda la Galia ocupada. Aunque eso sí, no serán nuestros únicos rivales puesto que también se presentarán piratas, legionarios y bandidos. Por ello, será el momento de que los jugadores tomen este gran papel para demostrar que no solo son valientes, sino que no existe ningún rival que pueda con ellos.

El lanzamiento por el momento de Asterix & Obelix: Slap Them All por el momento no tiene una fecha confirmada. Aunque eso sí, sabemos que será este otoño y que estará disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Sin duda, una gran propuesta que servirá de homenaje a unos personajes que, a lo largo de estos años, se han hecho querer de muchas formas.