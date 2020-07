La versión más exclusiva de PS5 sólo está pensada para los bolsillos más pudientes

PlayStation 5 aterrizará a finales de 2020 en el mercado. La nueva consola de Sony todavía no cuenta con fecha de lanzamiento y precio, pero la más reciente información sitúan a la plataforma en el mes de noviembre y un coste entre 400 y 500 euros. Junto a la plataforma podremos hacernos con un buen puñado de periféricos y entre los que figuran desde auriculares así como DualSense para ampliar las posibilidades de juego local con amigos y familiares.

Si ya tienes decidido que PlayStation 5 será tu consola para la próxima generación, muy atento a la versión que ha presentado Truly Exquisite, aunque ya te adelantamos que sólo está pensada para los bolsillos más pudientes. ¿El motivo? Está bañada nada más y nada menos que en oro de 24 kilates, por lo que ya te puedes imaginar que su precio desde luego no será asequible.

Al tratarse de una edición tan exclusiva, sólo estarán disponibles un total de 100 unidades. Sus autores también han señalado que llegarán otros modelos al mercado a través de su web: platino y rosa de 18 kilates. ‘Ofrecer una versión lujosa limitada de PS5 a las personas que realmente la quieran es una decisión acertada. Hemos mostrado algunos renders a algunos de nuestros clientes más exclusivos y ya tenemos compradores esperando a hacerse con una de nuestras PlayStation 5 de oro, incluso antes de que salga a la venta’, destaca el CEO de Truly Exquisite.

Tal y como ya comentamos, desde la web recuerdan que ‘esta edición será muy popular especialmente porque no haremos más de 100 unidades que se despacharán en todo el mundo’. Desde la propia página de la tienda podrás realizar la solicitud para tener acceso a la compra de la consola, aunque eso sí, adquirirla no está asegurada. Tampoco se hace mención al precio, pero no sería descabellado que el coste doblara o triplicara al de PS5.