Las preguntas sobre PlayStation 5 que todavía quedan por responder

Si estás pensando en dar el salto a la nueva generación con una PlayStation 5 de lanzamiento y has visto el evento de presentación, seguro que todavía te quedan algunas preguntas sin responder. A pesar de dar precio y fecha de lanzamiento, Sony ha dejado algunos temas en el aire que inevitablemente generan algunas dudas a los jugadores.

Todavía quedan dos meses para el lanzamiento de PS5 en España (concretamente el 19 de noviembre), así que aún hay tiempo para que el puzle se complete por fin. ¿De qué preguntas estamos hablando exactamente? Te lo contamos

¿Todos los juegos terminarán costando 80€?

Seguramente el gran jarro de agua fría tras el evento de presentación de PS5 fue conocer oficialmente la subida de precio en los juegos que nos traerá esta generación. El salto es notable: algunos grandes lanzamientos exclusivos en PS5 pasarán a costar 79,99€ y el primero de ellos será Demon’s Souls Remake.

Sin embargo, otro gran juego de lanzamiento de PS5, Spider-Man Miles Morales, costará 59,99€, disponible también para PlayStation 4, lo que nos confunde a todos. ¿Pasarán con el tiempo todos los juegos a costarnos 80€?¿A qué precio venderán los juegos las tiendas físicas? Esperamos saberlo antes del lanzamiento de la consola

Retrocompatibilidad: ¿De lanzamiento?¿También para los juegos físicos?

Se ha confirmado que el 99% de los juegos de PS4 (y solo de PS4) serán compatibles con PS5. Sin embargo, pocos más detalles se han dado acerca de la retrocompatibilidad; ¿esta cifra de juegos retrocompatibles lo será desde el día de lanzamiento o habrá que esperar?

Tampoco tenemos confirmación oficial sobre si la retrocompatibilidad será tanto para las versiones digitales como a los juegos físicos de PS4 que tenemos en la estantería. Suponemos que no habrá problema, pero más detalles serían bien recibidos.

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales | Sony

¿Habrá mejoras en los juegos de PS4 si los juegas en PS5?

Ya conocemos un amplio listado de próximos juegos de PS4 que se actualizarán gratuitamente a PS5, como Cyberpunk 2077 o Assassin’s Creed Valhalla; es decir, comprando la versión de PS4 tendremos las dos. Sin embargo nada sabemos de qué beneficios tendrá jugar a juegos de PS4 en una consola superior como PS5.

Sony no ha dado detalles concretos sobre si grandes lanzamientos de PS4 como The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake o God of War se verán mejor en pantalla, mejorarán su tasa de imágenes por segundo o cómo se beneficiarán del nuevo disco duro SSD en cuanto a tiempos de carga.

¿Habrá stock suficiente la semana del lanzamiento?

El periodo de reservas de PS5 en nuestro país se abrió de la noche a la mañana y a muchos les ha cogido por sorpresa. En alguna que otra tienda las reservas se agotaron en cuestión de horas y ya hay anuncios en plataformas como eBay donde se revende PS5 por miles de euros… Conociendo la problemática situación global por la pandemia, ¿habrá problemas de stock en las primeras semanas?¿Habrá tortazos para comprar una PS5 estas navidades?