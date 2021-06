El League of Legends de Pokémon marca fecha de lanzamiento y muestra su acción en un nuevo tráiler

Se adelantaban novedades. El estudio nos afirmaba que muy pronto tendremos algún tipo de anuncio relacionado con el juego y, por suerte, no tendremos que esperar mucho. Si bien hace apenas unos días que la compañía nos adelantaba novedades para el catálogo de Nintendo Switch durante el E3 2021, ahora podremos sumar este nuevo juego al estilo League of Legends.

Por suerte no tendremos que esperar mucho para este gran estreno puesto que será en julio cuando podamos sumarlo a nuestra colección de Switch. Y lo mejor es que, aunque todavía no se ha confirmado en qué día se producirá exactamente este estreno, sí sabemos que la obra llegará con progreso cruzado y totalmente doblado al español, aunque no en su lanzamiento. De este modo podremos disfrutar por completo de la obra.

Lo que sí se ha confirmado es que los jugadores de dispositivos móviles tendrán que esperar un poco más puesto que el juego llegará en el mes de agosto a iOS y Android. Pero no te preocupes, puedes comenzar tu partida en Switch y llevarte más adelante la acción a dispositivos móviles. Lo importante para la compañía es, ante todo, que los jugadores puedan disfrutar de la experiencia de principio a fin.

Pokémon Unite es una prometedora propuesta en la que los jugadores podrán disfrutar de una jugabilidad al estilo League of Legends con los Pokémon como grandes protagonistas. Lo que sí debes tener en cuenta es que, para poder superar los niveles, tendrás que ser capaz de crear un imponente equipo de 5 Pokémon entre las 20 criaturas que se te proponen.