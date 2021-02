¿Lo sabías? El último disco de Ariana Grande esconde una mención a sus juegos favoritos

Ariana Grande es una de las artistas más consagradas del momento. La joven publicó el año pasado el disco Positions, un álbum que los más fans de la cantante han destacado por estar plagado de referencias personales. Una de las referencias más interesantes es la de mostrar su pasión por los videojuegos, detalle que muchos han pasado por alto.

En el sexto corte del disco, llamado Six Thirty, Ariana Grande compara su relación con las manecillas de un reloj. Un símil que, hasta aquí puede que no tenga mucho sentido, hasta que llegamos a uno de los puntos clave de la canción. En la línea ‘What you gon' do when I'm bored and I wanna play video games at 2AM?’, parece que encontramos la primera y más clara referencia.

Durante un reciente encuentro con sus seguidores a través de un directo en Twitter, varios fans de la cantante le preguntaron abiertamente sobre dicho tema y cuáles eran los videojuegos que había utilizado como referencia. La respuesta de Ariana no se hizo esperar: ‘Creo que cuando la escribí, me estaba refiriendo a Mario Kart y Mario Party’.

Además, no serían los únicos juegos que la artista habría disfrutado tiempo atrás. ‘Pero, si ahora mismo cantase la canción, que estaría hablando de Sackboy’. Ariana hace referencia al protagonista del videojuego Little Big Planet, uno de los juegos más emblemáticos de PlayStation 3 y que también ha contado con diversas entregas para PS4 y ahora en PS5. El momento exacto de podéis encontrarlo algo más arriba, donde la cuenta oficial de LittleBigPlanet se hizo eco de las palabras de Ariana.

No es la primera vez que vemos a Ariana Grande vinculada al mundo de los videojuegos. Hace unos años, la artista realizó una colaboración con Square Enix y concretamente su videojuego Final Fantasy para móviles que llevaron a convertirla incluso en un personaje jugable.