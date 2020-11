Lord of the Rings: Gollum comparte nuevos detalles sobre su jugabilidad

Todavía nos queda un poco para conocer la fecha de lanzamiento oficial de Lord of the Rings: Gollum. Después de todo, su estreno está pensado para este 2021, aunque todo dependerá de lo bien que pueda manejarse el estudio con los problemas que vayan surgiendo debido a la pandemia. Eso sí, queriendo que los jugadores puedan conocer un poco mejor su obra, el estudio no ha dudado en compartir algunos interesantes datos.

Mediante su entrevista con el medio GamesRadar, el equipo de Daedalic Entertainment ha expuesto algunos datos importantes sobre su jugabilidad. De hecho, uno de los aspectos que aseguran que han tenido muy en cuenta es el físico de Gollum, y es que mencionan que es un personaje perfecto para una aventura de acción con mucho sigilo y escalada ya que no se presenta como un verdadero luchador, algo que realmente pudimos ver en las películas y libro.

The Lord Of The Rings: Gollum | Daedalic Entertainment

De este modo sabemos que nos encontraremos con un juego muy centrado en el sigilo y en un avance mucho más táctico. Tendremos algunos puzles en nuestro camino, desafíos de escalada e incluso parkour a un ritmo rápido. Por ello, al saber que se trata de un personaje que no va a ir a por la pelea directa, los jugadores tendrán que pensar muy bien cómo quieren ir avanzando por el lugar para no ser descubiertos.

Pero, ¿cómo será su mapa? Según parece, el estudio no ha querido hacer el juego muy lineal, por lo que permitirán que los jugadores tengan cierta libertad. No quieren seguir el estilo de que los jugadores se vean guiados, sino que tendrán que ir eligiendo su propio camino y maniobrar a su antojo. Todo esto en un título que, por el momento, espera paciente su gran llegada, aunque sabemos que The Lord of the Rings: Gollum estará disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One y Nintendo Switch.