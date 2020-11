The Lord of the Rings Gollum confirma que aprovechará las nuevas características de PS5

Los fans de El Señor de los Anillos están impacientes por la gran llegada de The Lord of the Rings Gollum, aventura protagonizada por uno de los personajes más representativos de la historia y que, sin embargo, sigue siendo un gran desconocido para muchos. Así es que tendremos en nuestro poder la historia más cercana y cómo acabó por convertirse en el personaje que todos hemos visto en películas y libros. Pero, ¿cómo será esta nueva obra en la nueva generación?

Hemos podido conocer esta información gracias al último número de la revista oficial de Playstation en UK, donde el equipo de Daedalic ha hablado sobre las funciones que aprovecharán en la versión para PlayStation 5. De hecho, aseguran que Gollum saldrá realmente beneficiado de esto puesto que el juego contará con la respuesta háptica para dar mucha más vida a la aventura.

The Lord Of The Rings: Gollum | Daedalic Entertainment

Una de las grandes funciones del nuevo mando es, precisamente, el uso de la tecnología háptica, con la que se busca que los jugadores tengan la oportunidad de disfrutar de una perfecta propuesta que se adapte tanto a su juego como que busque transmitir grandes sensaciones. De este modo indican que buscarán que las acciones de Gollum, como el esfuerzo físico, se pueda llegar a sentir.

Por supuesto, también se beneficiará de la ausencia de tiempos de carga. El jugador tendrá la oportunidad de disfrutar de los cambios de escenario y accesos de forma casi automática. Por ello, será un viaje épico que los usuarios podrán disfrutar de principio a fin. Y que sin duda garantizará a todos los jugadores disfrutar de la historia en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X.