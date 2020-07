Los cinco mejores videojuegos de terror psicológico que te volverán loco

Al igual que en el cine, el género del terror también ha evolucionado en los videojuegos. A finales de los 90 y principios del 2000 eran pocas las franquicias que apostaban por el terror psicológico, siendo Silent Hill y Alone in the Dark las sagas más destacables. Poco a poco fueron surgiendo estudios que abordaron este subgénero de manera sobresaliente, haciendo de sus juegos experiencias sobrecogedoras.

Cuando hablamos de terror psicológico en videojuegos, Amnesia es una de las franquicias estrella. Pocos juegos han logrado meternos en el cuerpo la sensación de vulnerabilidad y locura como la franquicia de Frictional Games. Sus títulos nos transportan a mundos claramente inspirados en las obras de H.P Lovecraft, logrando un resultado inolvidable.

Condemned es uno de los juegos de terror psicológico más olvidados del mercado, pero una auténtica joya en esto de hacérnoslo pasar mal. Lejos de apostar por extrañas y horripilantes criaturas, el videojuego nos sumerge en la que bien podríamos definir como la adaptación de la película Seven, aunque con un toque mucho más violento y espeluznante si cabe.

Condemned | Defconplay

No podía faltar en la lista P.T, demo del que sería el siguiente capítulo en Silent Hill, aunque tristemente todo quedó en un proyecto fallido. El mérito de esta obra maestra del terror psicológico a cargo de Guillermo del Toro y Kojima reside en cómo es capaz de transformar lo cotidiano en auténtico horror. ¡Nunca un pasillo nos había dado tanto miedo!

El terror japonés siempre ha tenido parte de encanto entre el público debido a su amplia mitología en la que no falta absolutamente de nada. La saga Forbidden Siren es el más claro ejemplo y en la que encontramos infinidad de referencias al folklore nipón y sobretodo muchos momentos que nos lo harán pasar muy mal.

Project Zero es otra de las sagas que han dejado huella dentro del panorama del terror japonés, aunque en esta ocasión con un elemento muy original: fotografiar fantasmas. Se mantienen los estándares de miedo psicológico y una ambientación que pone los pelos de punta, pero sólo acompañados de nuestra cámara reflex seremos capaces de desentrañar los horribles misterios que nos encontraremos.