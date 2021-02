Los creadores de Halo niegan estar trabajando en un nuevo título, según indicaban los rumores

El equipo tras el desarrollo de Halo Infinite lleva una larga temporada luchando contra los rumores. No solo han tenido que negar todo tipo de insinuaciones sobre que habían cancelado el proyecto para Xbox One o que el desarrollo no estaba yendo por buen camino, sino que también han tenido que negar afirmaciones de que el juego contaría con algún modo battle royale. Y aunque todo parecía haberse calmado, un nuevo rumor ha surgido y el estudio no ha dudado en zanjarlo.

A lo largo del día de ayer, el estudio se encontraba con la mención de que, debido a la publicación de una nueva oferta de empleo, se señalaba que ya estaban trabajando en una nueva propuesta de la saga. Un rumor que ha ido creciendo y que finalmente el jefe de marca no ha dudado en negar en sus propias redes sociales, asegurando que el estudio está centrado en su actual proyecto.

Tal y como comunica en su mensaje, ha hecho algunas investigaciones sobre el puesto y puede confirmar que se trata de un puesto para Halo Infinite, nada que ver con un nuevo proyecto en marcha. De hecho, también ha confirmado que otro mensaje al que se hacía alusión en el rumor y que pertenecía al año pasado estaba relacionado, también, con el actual juego de la compañía.

El combate no solo se limita al juego, sino que 343 Industries tiene que pelear con constantes rumores. Eso sí, nada impide que sigan trabajando duro para ofrecer el mejor servicio posible con Halo Infinite, obra que espera su gran estreno en PC, Xbox One y Xbox Series X. A pesar de que por el momento no se ha confirmado una fecha exacta, sabemos que la compañía planea que su estreno se produzca en otoño de este mismo año.