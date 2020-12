Halo Infinite desmiente los rumores sobre la cancelación de la versión para Xbox One

Uno de los juegos más esperados para este 2020 era, sin lugar a dudas, Halo Infinite. Se trata del regreso de uno de los shooters más exitosos y una de las promesas más interesantes para los jugadores. Y aunque todavía no tenemos muy claros los puntos sobre su estreno, hay cosas que sus desarrolladores no soportan, como la llegada de todo tipo de rumores señalando sus planes de futuro.

Si recientemente tenían que negar los rumores sobre la existencia de un battle royale para su juego, ahora nuevamente tienen que negar rumores sobre sus ediciones. Recientemente han aparecido menciones a que Halo Infinite finalmente no llegaría a Xbox One, cosa que en ningún momento había indicado el estudo. Y, tan pronto como estos rumores han llegado hasta ellos, no han dudado en negarlos.

Ha sido el community manager de 343 Industries, John Junyszek, quien se ha encargado de descartar que este rumor sea cierto. De hecho, ha mencionado que los jugadores podrán disfrutar del juego tanto en PC como en Xbox One y Xbox Series X|S, plan que se lleva dando a conocer desde el primer día. Y es que, desde el principio, tenían claro que estos eran sus planes.

En lo que respecta a la fecha de lanzamiento, lamentablemente tendremos que esperar un poco más para conocerla a fondo, aunque sabemos que están dispuestos a lanzar esta obra en otoño de 2021. De este modo están seguros de que podrán desarrollar con calma su proyecto y dar vida a uno de los juegos que quieren tanto la comunidad de jugadores como ellos mismos.