Los juegos más esperados de 2021: ¿a qué jugaremos de forma exclusiva en PS5, Switch y Xbox Series X?

2021 será un año muy importante para los videojuegos. Nintendo Switch, ya asentada en el mercado, deberá potenciar su catálogo si no quiere quedarse atrás. Por otra parte, Sony y Microsoft deberán mover ficha y comenzar a ofrecer sus primeros grandes juegos para PS5 y Xbox Series X respectivamente.

Partiendo de Nintendo Switch, los próximos meses se presentan cuanto menos interesantes para la consola japonesa. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 es sin ninguna duda el juego más deseado por los jugadores para 2021 en Switch. A la aventura de Link se suman también otros nombres, estos ya totalmente confirmados, como Bravely Default 2 o Monster Hunter Rise. Si bien Nintendo es hermética con sus proyectos, a buen seguro la compañía tiene guardados varios ases bajo la manga. ¿Tal vez Splatoon 3 o la llegada de Metroid Prime 4?

Final Fantasy XVI | Square Enix

PlayStation 5 tiene anunciados varios juegos exclusivos más que interesantes para 2021. Uno de ellos es Horizon Forbidden West, el cual promete sacar partido de la potencia de la consola. Destaca también la acción y aventura de Kena: Bridge of Spirits, uno de esos juegos que entran por los ojos gracias a su llamativo apartado visual. Final Fantasy XVI o God of War Ragnarok también entran en las quinielas, pero con dudas sobre su posible lanzamiento en 2021.

Aunque la adquisición de estudios por parte de Microsoft ha sido uno de los movimientos que más ha dado qué hablar en 2020, el próximo año el catálogo futuro de Xbox Series X todavía seguirá cociéndose. Esto no implica que vayamos a estar huérfanos de juegos en la consola. Halo Infinite ha confirmado su llegada a las nuevas plataformas de Microsoft en 2021. Forza Motorsport 7 será, sin ninguna duda, otro de esos títulos que sólo podremos disfrutar en Xbox Series, aprovechando la potencia técnica de las nuevas máquinas. ¿Fable o los futuros proyectos de Bethesda? Bueno, tal vez tengamos que esperar hasta 2022.