Marvel’s Avengers: Crystal Dynamics confirma que su juego tendrá soporte durante años

Este mes de marzo es uno de los más completos para Marvel’s Avengers, momento en el que la compañía de desarrollo está muy interesada en ofrecer a los jugadores una gran variedad de contenido para animarles a quedarse durante una larga temporada. Y es que, como anunció recientemente, hay muchos cambios por llegar, entre ellos la intención de adaptar el sistema de progresión.

Pero parece que todavía hay mucho más por llegar al juego. Al menos así lo ha demostrado el equipo de desarrollo, quien afirma que está interesado en incluir más novedades a su juego, pero no limitándose a pensar en el corto plazo, sino que realmente quieren ser ambiciosos y dar paso a que la obra tenga presencia muchos años más, según ha indicado un representante del estudio a MP1ST.

Marvel's Avengers | Crystal Dynamics

Los desarrolladores muestran su compromiso a largo plazo con el juego. De hecho, en su mensaje indican que entienden los temores de los jugadores, pero quieren que estos tengan seguridad de que están comprometidos con el futuro de Marvel’s Avengers por los próximos años. De hecho, han estado trabajando duro en un montón de cosas que tienen muchas ganas de mostrar.

Si bien por el momento no quieren adelantar novedades que vayan a llegar, lo que sí parece es que el estudio tiene claro que no quiere rendirse y quiere compensar a los jugadores por no haber dado el juego que esperaban. Eso sí, tendremos más héroes, más acción y muchas más pruebas de habilidad a lo largo de los próximos años. Mientras tanto, recordamos que Marvel’s Avengers está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4 y, próximamente, tendrá su mejora para la nueva generación de consolas.