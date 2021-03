Marvel’s Avengers anuncia cambios en el sistema de experiencia y progresión de nivel

Square Enix y Crystal Dynamics siguen trabajando muy duro para garantizar la mejor experiencia posible para los jugadores. Si bien el título de los Vengadores no ha tenido el resultado esperado, están dispuestos a mejorar y aprender de sus errores, siempre con intención de aumentar un poco más la base de jugadores y mantener a aquellos que han seguido desde los inicios el juego.

Con intención de pulir un poco más su obra, la compañía ha anunciado cambios que efectuarán su llegada con la nueva versión para PlayStation 5 y Xbox Series, la cual se estrenará el 18 de marzo. Esta no solo garantizará que los jugadores disfruten de mejores gráficos y tiempos de carga menores, sino que aprovecharán la ocasión para implementar una serie de mejoras para que el juego sea más disfrutable y, por supuesto, duradera la experiencia.

Entre los cambios confirmados, nos encontramos con que ahora se modificará el sistema de experiencia, garantizando que la progresión de los personajes sea mucho más lenta y equilibrada. Un cambio que según indica el estudio han implementado ya que actualmente no existe una curva de experiencia, por lo que siempre hacía falta la misma cantidad de puntos para subir de nivel.

Creen que con esto evitarán con los nuevos jugadores, quienes no acababan de tomar el nuevo ritmo al no llegar a procesar el correcto funcionamiento de los héroes. Por ello, con el nuevo cambio, los jugadores se encontrarán con que se irá incrementando la cantidad de experiencia a partir del nivel 25. Por supuesto, estos no son los únicos cambios puesto que la compañía también ha confirmado que habrá retoques en los métodos actuales de obtener cosméticos.

Por supuesto, todos estos cambios podremos conocerlos de forma más directa en el momento en el que el título reciba su gran mejora con la nueva generación de consolas. A partir del 18 de marzo tendremos las novedades implementadas para los gráficos en PS5 y Xbox Series X y, a su vez, en la jugabilidad. Una increíble propuesta que sin duda sabrá cómo ponernos a prueba.