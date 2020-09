Mass Effect Trilogy Remastered habría retrasado su anuncio y lanzamiento a 2021

Mass Effect es una de las sagas de rol mejor valoradas de todos los tiempos. Desde el lanzamiento de la primera saga en 2007, su historia de ciencia ficción y la gran narrativa que posee lo mantienen en la cima. Tanto es así, que desde principios de año se ha rumoreado una remasterización de la famosa trilogía.

Las última información que se poseía era que EA tenía pensado lanzar en el mes de octubre un “producto no anunciado”. De este modo, el anuncio y el lanzamiento que parecía apuntar a octubre, ahora se habría retrasado al primer trimestre de 2021. Jeff Grubb, de VentureBeat, ha explicado por qué no se ha hecho oficial esta Mass Effect: Legendary Edition.

Mass Effect: Andromeda | Bioware

Según esta nueva información ha sido debido a la pandemia del COVID-19, que ha ralentizado el desarrollo, y también debido a cuestiones de calidad del primer Mass Effect, que no está a la altura del resto. El equipo de desarrollo está empleando tiempo en asegurarse que los jugadores no se sientan decepcionados con su calidad. El informe cita que ME1 no tiene la misma calidad que sus dos secuelas: "Daría una impresión pobre para los nuevos jugadores y podría decepcionar a los fans". “ "Este es un problema con los gráficos y el gameplay. La gente que trabaja en el juego lo entiende y quieren hacerlo bien por los fans de la saga".

Además, este artículo también añade una nueva información un tanto esperada, Mass Effect 3 no incluirá el modo multijugador. "Esto -el retraso- podría decepcionar a los fans, pero es culpa mía y no de EA o BioWare. Están retrasando el anuncio hasta que estén seguros de la fecha", decía Grubb. La colección se lanzará en algún momento de 2021, y traerá el contenido descargable de los tres Mass Effect que brindará a los usuarios una experiencia completa.

Por el momento, ni EA ni BioWare han comentado nada sobre el informe, y es probable que no lo hagan. Debemos tomar esta información con un grano de sal, a pesar de que la fuente es confiable, no hemos tenido ninguna confirmación oficial.